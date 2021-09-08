Кадровикам не надо менять новым сотрудникам действующие трудовые на новые

С 1 января 2023 года будут применяться новые трудовые книжки. При этом менять старые, которые приносят новые сотрудники, не надо.

Все про новый бланк трудовой книжки и новые правила ее заполнения — читать тут.

Вопрос был задан на форуме «Клерка»:

«Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если принимаю нового человека с 06.09.2021 г., то мне придётся заменить его старую трудовую книжку на новый бланк, а старые записи надо переносить на новый бланк?»

Ответ предоставили сразу. Причем с уточнением, что новые бумажные трудовые применяются только с 2023 года:

«Здравствуйте. Правительство определило срок, с которого нужно использовать бланки новых трудовых книжек. Это 1 января 2023 года (постановление Правительства РФ от 24.07.2021 № 1250).

Имеющиеся у работников трудовые книжки старого образца сохраняют свою силу, менять их на новые не требуется. Если до конца 2022 года у работодателя еще останутся книжки и вкладыши старой формы, он может использовать их без ограничения срока»

Напоминаем, что если сотрудник впервые устаивается на работу с 2021 года, то ему оформляется электронная трудовая книжка. Выбрать ведение бумажной — нельзя.