Кадровикам не надо менять новым сотрудникам действующие трудовые на новые

С 1 января 2023 года будут применяться новые трудовые книжки. При этом менять старые, которые приносят новые сотрудники, не надо.
Вопрос был задан на форуме «Клерка»:
«Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если принимаю нового человека с 06.09.2021 г., то мне придётся заменить его старую трудовую книжку на новый бланк, а старые записи надо переносить на новый бланк?»
Ответ предоставили сразу. Причем с уточнением, что новые бумажные трудовые применяются только с 2023 года:
«Здравствуйте. Правительство определило срок, с которого нужно использовать бланки новых трудовых книжек. Это 1 января 2023 года (постановление Правительства РФ от 24.07.2021 № 1250).
Напоминаем, что если сотрудник впервые устаивается на работу с 2021 года, то ему оформляется электронная трудовая книжка. Выбрать ведение бумажной — нельзя.
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