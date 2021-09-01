Новая форма трудовой книжки

Несмотря на переход на электронные трудовые книжки, у многих ещё остаются бумажные. С 1 сентября 2021 года для них действуют новые правила заполнения, рассказываем об изменениях.

На кого заводят бумажные трудовые книжки

С 2021 года на сотрудников, которые устраиваются на работу впервые, уже не нужно заводить бумажные трудовые книжки, поэтому их нововведения не касаются. Все сведения о трудовой деятельности таких сотрудников работодатели передают в Пенсионный фонд только в электронном виде.

Бумажные трудовые остались только у работников, которые решили их сохранить и указали это в заявлении. И у тех, кто ещё не определился с выбором и не писал никакого заявления. Их трудовые книжки продолжают действовать в прежнем виде. Если трудовая такого сотрудника будет утеряна или испорчена, нужно оформить новую. Вкладыш заводят, когда в старой трудовой заканчивается место для записей. До 2023 года заводить новые книжки и вкладыши нужно по действующим формам, а с 1 января 2023 года — по новым.

Изменения в правилах ведения и хранения

Новые правила утверждены Приказом Минтруда № 320н от 19 мая 2021 г. Бланк трудовой нужно применять прежний, а заполнять уже по-новому. Правила действуют с сентября 2021 года. В них уточнено, что можно вписывать сведения о дистанционной работе. Для этого дистанционщик должен передать работодателю трудовую книжку, например, отправить заказным письмом с уведомлением.

Установлен срок выдачи бумажной трудовой работнику, который написал заявление о переходе на электронный формат сведений о работе. Книжку нужно отдать не позднее трёх рабочих дней со дня подачи заявления. Если работник подал такое заявление, а менее чем через три рабочих дня он увольняется, трудовую выдают не позднее дня увольнения.

Добавлены особенности заполнения трудовой при внешнем совместительстве:

запись по-прежнему вносят по основному месту работы по желанию работника. Нужен только подтверждающий документ — оригинал или заверенная копия кадрового приказа, справка от работодателя;

запись можно сделать у работодателя по совместительству, если сотрудник в этот момент не работает по основному месту;

записи могут идти в хронологическом порядке или блоками — одновременно о приёме и об увольнении;

запись можно сделать, даже если работа по совместительству была ещё до трудоустройства по основному месту.

Изменены правила записи при увольнении в связи с переводом на другую постоянную работу к другому работодателю. Теперь нужно ещё указывать наименование организации или ИП, куда переводится работник.

Как заполнять трудовую книжку по новым правилам

Раньше трудовую заполняли только ручкой. С 1 сентября это можно сделать любым способом: вручную световодостойкими чернилами (пастой, краской, гелем) чёрного, синего или фиолетового цвета;

техническими средствами путём переноса красителей — то есть напечатать на принтере или аналогичных устройствах;

оттиском штампа или печати с готовым текстом. Все эти варианты можно комбинировать.

Как заполнить трудовую, если работник отказывается от бумажного варианта и подаёт заявление о переходе на электронный формат:

графа 1 — порядковый номер новой записи;

графа 2 — дата выдачи на руки бумажной трудовой;

графа 3 — запись: «Подано письменное заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации»;

графа 4 — заявление о переходе на электронную трудовую книжку, дата и номер его регистрации.

Как заполнить трудовую книжку, если временный перевод внутри организации становится постоянным:

графа 1 — номер записи;

графа 2 — дата, когда работник приступил к обязанностям в связи с временным переводом;

графа 3 — наименование структурного подразделения организации, должности (работы), специальности, профессии с указанием квалификации;

графа 4 — дата и номер приказов (распоряжений), по которым работника перевели временно, а затем постоянно.

При увольнении работника записи о приёме, переводах и увольнении заверяют подписью работодателя или ответственного за трудовые книжки. Печать ставят, если она есть. По старым правилам работника нужно было ознакомить с каждой записью под роспись.

Изменили формулировку записи при переименовании организации. Раньше она выглядела как «Организация такая-то с такого-то числа переименована в такую-то». Теперь немного по-другому:

графа 3 — (Старое наименование организации, дата переименования) переименована (новое наименование организации);

графа 4 — приказ или другое решение о переименовании, его дата и номер.

Новые книги учёта трудовых книжек и вкладышей

С 1 сентября 2021 года отменены две обязательные для работодателей формы Минтруда: книгу учёта движения трудовых книжек и вкладышей;

приходно-расходную книгу по учёту чистых бланков.

Учёт трудовых книжек и вкладышей вести по-прежнему нужно, но теперь можно использовать самостоятельно разработанные формы. Больше не нужно скреплять их сургучной печатью или опломбировать. Книги или журналы учёта должны быть пронумерованы, прошнурованы и заверены подписью работодателя. Печать ставят при её наличии. Уже начатые старые формы книги учёта можно вести, пока они не закончатся.

Что изменится в бланке трудовой книжки и вкладыша с 2023 года

Новая форма трудовой книжки будет действовать с 1 января 2023 г. до 1 сентября 2027 г.

Вот отличия от прежней формы. На титульный лист добавлено уточнение, что отчество вписывают при наличии. То же самое с печатью работодателя — ставят, только если она есть. В разделе «Сведения о работе» теперь 14 разворотов, а в «Сведениях о награждениях» — 7. В прежней форме в каждом было по 10. В графе 3 «Сведений о работе» добавили, что нужно ссылаться ещё и на часть, а не только на статью и пункт закона.

В форме вкладыша к трудовой книжке те же изменения — уточнено, что отчество и печать нужны, если они есть, в разделах изменено количество разворотов.