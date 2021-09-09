Может ли компания начислять амортизацию ОС, купленного в рассрочку? Ответ Минфина

Амортизировать ОС надо с первого дня месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию. Причем независимо от фактической оплаты основного средства.
То есть амортизировать ОС, которое было куплено в рассрочку, надо в обычном порядке.
Такой ответ дал Минфин в августовском письме.
Главное требование для начисления амортизации — срок полезного использования ОС более 12 месяцев, а стоимость — более 100 тыс. рублей.
Время фактической оплаты и ее форма в НК не прописаны. А значит — не важны для амортизации.
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