Что сами налоговики понимают под должной осмотрительностью? Бесплатный вебинар уже завтра

Налоговики настаивают на проявлении должной осмотрительности при выборе контрагента. Грозят карами за работу с ненадежным контрагентом, перекладывая вину на тех, кого смогли поймать. А что они сами понимают под должной осмотрительностью?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Что ИФНС считает проявлением должной осмотрительности при выборе контрагента?». Он пройдет завтра, 10 сентября, начало в 11:00 по Мск.
О чем вебинар:
1. Коммерческая осмотрительность при выборе контрагентов.
- Что это такое по закону и на практике?
- Почему нужно быть осмотрительным, какие риски не проявления осмотрительности?
2. Создай регламент проверки контрагентов.
- Основные положения. закрепление обязанности проверять контрагентов за конкретными сотрудниками;
- Категории контрагентов;
- Объем проверки для каждой категории контрагентов;
- Конкретные способы проверок.
3. Вести ли досье контрагентов, что сохранить?
- Сведения из информационных баз данных;
- Сведения, полученные от контрагента;
- Бумажный или электронный архив;
- Копия переписки с контрагентом, контактные данные представителей.
Спикеры:
- Татьяна Проценко, адвокат, управляющий партнер юридической компании «Проценко и Партнеры».
- Алексей Борисов, адвокат, старший партнер юридической компании «Проценко и Партнеры».
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