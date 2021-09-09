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Что сами налоговики понимают под должной осмотрительностью? Бесплатный вебинар уже завтра

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Налоговики настаивают на проявлении должной осмотрительности при выборе контрагента. Грозят карами за работу с ненадежным контрагентом, перекладывая вину на тех, кого смогли поймать. А что они сами понимают под должной осмотрительностью?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Что ИФНС считает проявлением должной осмотрительности при выборе контрагента?». Он пройдет завтра, 10 сентября, начало в 11:00 по Мск.

О чем вебинар:

1. Коммерческая осмотрительность при выборе контрагентов.

  • Что это такое по закону и на практике?
  • Почему нужно быть осмотрительным, какие риски не проявления осмотрительности?

2. Создай регламент проверки контрагентов.

  • Основные положения. закрепление обязанности проверять контрагентов за конкретными сотрудниками;
  • Категории контрагентов;
  • Объем проверки для каждой категории контрагентов;
  • Конкретные способы проверок.

3. Вести ли досье контрагентов, что сохранить?

  • Сведения из информационных баз данных;
  • Сведения, полученные от контрагента;
  • Бумажный или электронный архив;
  • Копия переписки с контрагентом, контактные данные представителей.

Спикеры:

  • Татьяна Проценко, адвокат, управляющий партнер юридической компании «Проценко и Партнеры».
  • Алексей Борисов, адвокат, старший партнер юридической компании «Проценко и Партнеры».

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