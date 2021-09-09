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Спасет ли бухгалтера от субсидиарки должностная инструкция? Мнение эксперта

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Рубрика Банкротство
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Должностная инструкция для бухгалтера, даже очень хорошо составленная, от возможной субсидиарной ответственности вряд ли спасет. Хотя вместе с трудовым договором может послужить одним из доказательств невиновности. Но в первую очередь важно доказать, кто отдавал распоряжения, из-за которых компания стала банкротом.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Посмотрела тут вебинар про субсидиарку бухгалтера и очень-очень озаботилась должностной инструкцией. Такой, чтоб не угодить за решетку за то, что не совершал. Сижу, собираю материал. Может, я что-то тут пропустила и были уже обсуждения, или у кого-то есть и не жалко поделиться такой должностной инструкцией. Поделитесь, пожалуйста, спасибо заранее!».

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговая против бизнеса: субсидиарная ответственность». Он пройдет 24 сентября, начало в 14:00 по Мск.

В комментариях пишут, что какая бы ни была должностная инструкция, она от субсидиарки не спасет:

«Даже сама прекрасная должностная инструкция не спасёт от субсидиарный ответственности. Так как доказывается (и опровергается, соответственно) комплекс фактов. Если упрощать до 1 предложения: нужно доказать, что это не из-за ваших действий/бездействий компания стала неплатежеспособной. Однако, хороший трудовой договор и должностная инструкция могут стать одним из камешков доказательственной базы. При этом она (инструкция) должна и отражать фактические трудовые обязанности (на случай трудовых споров)».

Комментирует Ирина Ульянова, ведущий юрист Адвокатского бюро «Тарасова и партнеры» г. Москва, кандидат юридических наук:

«Закон и правоприменительная практика вслед за ним достаточно точно определяет субъекта (лицо), которое может быть привлечено к субсидиарной ответственности. Это — контролирующее должника лицо. Указанный контроль выражается в возможности давать обязательные для должника указания и, безусловно, устанавливается на основании фактических данных.

Между тем, любая позиция в суде строится на доказательствах, одними из которых может быть трудовой договор и должностная инструкция. Ведь именно указанные документы устанавливают права и обязанности лица, его трудовую функцию.

В одном из дел о привлечении к субсидиарке членов правления банка, рассмотренных судами трёх инстанций, были очень внимательно изучены, в частности, должностные инструкции каждого из привлекаемых лиц. Поэтому, думаю так: „хорошая“ должностная инструкция с учётом иных доказательств, подтверждающих, что вы контролировали компанию, не спасёт.

Но "плохая" должностная инструкция потопит вас быстрее.

Также хочу обратить внимание на то, что закон о банкротстве наряду с другими основаниями для привлечения к субсидиарной ответственности, устанавливает и специальное основание как раз для привлечения бухгалтеров — это предоставление недостоверной или искажённой финансовой информации о должнике.

В данном случае должностная инструкция не поможет, так как нахождение в данной должности само по себе предполагает возложение обязанности по организации ведения, ведению и хранению документов бухгалтерского учета или финансовой отчётности».

Есть ли возможность защититься? Вот что говорит по этому поводу эксперт:

«С учётом того, что суд при рассмотрении дела обязан установить:

  1. наличие у лица фактической возможности давать должнику обязательные для исполнения указания или иным образом определять его действия,
  2. степень вовлечённости лица в процесс управления должником,
  3. значительность его влияния на принятие существенных деловых решений,

советуем для минимизации возможности привлечения к субсидиарке учитывать следующее:

  • подписывать адекватную вашим обязанностям и функционалу должностную инструкцию и трудовой договор. Не подписываться под тем, что вы реально не делаете;
  • иметь организационную структуру компании, чтобы понимать подчинённость,
  • если и приходится решать какие-то важные вопросы, то решать и подписывать документы не единолично, а коллегиально,
  • если вас все-таки настоятельно просят подписать какой-то документ или выполнить определённую функцию, получить письменное задание на это,
  • не выступать стороной по сделке с должником, чтобы вас не признали аффилированным или заинтересованным лицом».

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