❗❗❗ Бухгалтерам надо будет сдавать новую форму декларации по налогу на прибыль

Налоговики разработали новую форму декларации по налогу на прибыль. Планируется, что она будет применяться с 1 января 2022 года, начиная с отчетности за 2021 год.

Проект приказа ФНС опубликован федеральном портале.

Планируется обновить:

В Раздел Г в приложении № 7 к Листу 02:

указывать ИНН участника консолидированной группы налогоплательщиков

группы налогоплательщиков добавить строки 026, 028 — остаток суммы уменьшения налога, подлежащей зачислению в федеральный бюджет, не учтенной при исчислении налога за предыдущие налоговые периоды;

— остаток суммы уменьшения налога, подлежащей зачислению в федеральный бюджет, не учтенной при исчислении налога за предыдущие налоговые периоды; добавить строки 060, 062 — остаток неучтенного инвестиционного налогового вычета на конец налогового периода.

В Раздел А в Листе 03 добавить строки:

035 — дивиденды, начисленные получателям дохода — международным холдинговым компаниям в том числе;

— дивиденды, начисленные получателям дохода — международным холдинговым компаниям в том числе; 036 — дивиденды, налоги с которых исчислены по ставке 0 %;

— дивиденды, налоги с которых исчислены по ставке 0 %; 037 — дивиденды, налоги с которых исчислены по иной ставке;

— дивиденды, налоги с которых исчислены по иной ставке; 093 — сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов по российским организациям (по иным налоговым ставкам);

— сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов по российским организациям (по иным налоговым ставкам); 094 - сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов по международным холдинговым компаниям (по налоговой ставке 0%);

- сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов по международным холдинговым компаниям (по налоговой ставке 0%); 095 — сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов по международным холдинговым компаниям (по иным налоговым ставкам) 095.

В Приложение № 2 добавить строки:

130 — налоговая база, в том числе для исчисления налога по пониженной налоговой ставке;

150 — ставка налога в федеральный бюджет;

160 — ставка налога в бюджет субъекта РФ;

170 — ставка налога в бюджет субъекта РФ, в том числе для исчисления налога по пониженной налоговой ставке

А Приложение № 3 налоговики предлагают заполнять по новым правилам. Подробнее — тут.