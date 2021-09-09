❗❗❗ Бухгалтерам надо будет сдавать новую форму декларации по налогу на прибыль

Налоговики разработали новую форму декларации по налогу на прибыль. Планируется, что она будет применяться с 1 января 2022 года, начиная с отчетности за 2021 год.
Проект приказа ФНС опубликован федеральном портале.
Планируется обновить:
В Раздел Г в приложении № 7 к Листу 02:
- указывать ИНН участника консолидированной группы налогоплательщиков
- добавить строки 026, 028 — остаток суммы уменьшения налога, подлежащей зачислению в федеральный бюджет, не учтенной при исчислении налога за предыдущие налоговые периоды;
- добавить строки 060, 062 — остаток неучтенного инвестиционного налогового вычета на конец налогового периода.
В Раздел А в Листе 03 добавить строки:
- 035 — дивиденды, начисленные получателям дохода — международным холдинговым компаниям в том числе;
- 036 — дивиденды, налоги с которых исчислены по ставке 0 %;
- 037 — дивиденды, налоги с которых исчислены по иной ставке;
- 093 — сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов по российским организациям (по иным налоговым ставкам);
- 094- сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов по международным холдинговым компаниям (по налоговой ставке 0%);
- 095 — сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов по международным холдинговым компаниям (по иным налоговым ставкам) 095.
В Приложение № 2 добавить строки:
- 130 — налоговая база, в том числе для исчисления налога по пониженной налоговой ставке;
- 150 — ставка налога в федеральный бюджет;
- 160 — ставка налога в бюджет субъекта РФ;
- 170 — ставка налога в бюджет субъекта РФ, в том числе для исчисления налога по пониженной налоговой ставке
А Приложение № 3 налоговики предлагают заполнять по новым правилам. Подробнее — тут.
Если изменения будут приняты, в чем не стоит даже сомневаться, применять, новую форму декларации надо будет с 1 января 2022 года, начиная с отчетности за 2021 год.