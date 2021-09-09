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❗❗❗ Бухгалтерам надо будет сдавать новую форму декларации по налогу на прибыль

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Рубрика Декларация по налогу на прибыль
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Налоговики разработали новую форму декларации по налогу на прибыль. Планируется, что она будет применяться с 1 января 2022 года, начиная с отчетности за 2021 год.

Проект приказа ФНС опубликован федеральном портале.

Планируется обновить:

В Раздел Г в приложении № 7 к Листу 02:

  • указывать ИНН участника консолидированной группы налогоплательщиков
  • добавить строки 026, 028 — остаток суммы уменьшения налога, подлежащей зачислению в федеральный бюджет, не учтенной при исчислении налога за предыдущие налоговые периоды;
  • добавить строки 060, 062 — остаток неучтенного инвестиционного налогового вычета на конец налогового периода.

В Раздел А в Листе 03 добавить строки:

  • 035 — дивиденды, начисленные получателям дохода — международным холдинговым компаниям в том числе;
  • 036 — дивиденды, налоги с которых исчислены по ставке 0 %;
  • 037 — дивиденды, налоги с которых исчислены по иной ставке;
  • 093 — сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов по российским организациям (по иным налоговым ставкам);
  • 094- сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов по международным холдинговым компаниям (по налоговой ставке 0%);
  • 095 — сумма дивидендов, используемая для исчисления налогов по международным холдинговым компаниям (по иным налоговым ставкам) 095.

В Приложение № 2 добавить строки:

  • 130 — налоговая база, в том числе для исчисления налога по пониженной налоговой ставке;
  • 150 — ставка налога в федеральный бюджет;
  • 160 — ставка налога в бюджет субъекта РФ;
  • 170 — ставка налога в бюджет субъекта РФ, в том числе для исчисления налога по пониженной налоговой ставке

А Приложение № 3 налоговики предлагают заполнять по новым правилам. Подробнее — тут.

Если изменения будут приняты, в чем не стоит даже сомневаться, применять, новую форму декларации надо будет с 1 января 2022 года, начиная с отчетности за 2021 год.

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