Налоговики требуют от ИП принести ККТ, а она потеряна. Как быть? Советуют эксперты

Приносить кассу в налоговую не надо, если они прислали бланк уведомления с требованием принести ККТ. Можно просто написать, что она не используется и потеряна.

профессиональные консультации от экспертов «Клерка»? Подключайте «Премиум» и задавайте вопросы в «Клерк.Консультациях» в любое время и в любом количестве. Становитесь подписчиком тоже. Хотели бы вы получатьот экспертов «Клерка»? Подключайтеи задавайте вопросы в «» в любое время и в любом количестве. Становитесь подписчиком тоже.

На форуме «Клерка» задали вопрос, что делать, если ИП не использовал кассу более двух лет. А сейчас налоговики решили снять ее с учета из-за истечения срока фискального накопителя в одностороннем порядке. И просят ее принести.

«В связи с чем у меня вопрос: нести или нет? ИП хотим закрыть. Если нести фискальный накопитель, то надо сначала сделать ЭЦП для личного кабинета, чтобы все данные внести туда, оплатить за обслуживание кассы. Может проще оплатить штраф за непредоставление? Так можно?».

В комментариях спросили:

«Эта ККТ когда-нибудь применялась?».

«Да, месяца три всего работали, а потом перешли на НПД. И 2 года без дела лежала ККТ».

И, как выяснилось, касса потеряна:

«Не, наша налоговая говорит, что если ККТ потеряли, то идите пишите заявление в полицию и приносите нам корешок протокола (не знаю точно название документа, который составляет участковый), когда потеряли при каких обстоятельствах и т. д. В общем, геморрой с этой ККТ».

На что доуточнили, как называется бумажка, которую прислали налоговики. Оказывается — простое уведомление.

«По уведомлению вы ничего не обязаны предоставлять. Можете просто отписаться, что ККТ два года не использовали и вообще потеряли».

И идти в полицию не надо, такой обязанности нет.