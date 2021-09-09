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⚖️ Суды не относят направление резюме к просьбе на трудоустройство. Работодатель не должен мотивировать отказ

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Рубрика Трудовое право
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Направление резюме на вакансию и прохождение собеседования не является письменной просьбой о трудоустройстве. Потребовать обоснования отказа и заключения договора не получиться даже через суд.

Такое определение вынес КСОЮ в августе 2021 года.

Суть дела: кандидат откликнулся на вакансию на сайте поиска вакансий — направил резюме. Компания пригласила его на собеседование. Но через несколько дней по телефону соискателю отказали в приеме на работу.

Он потребовал от компании обосновать отрицательное решение в приеме на работу или заключить с ним трудовой договор. Работодатель получил требование, но никак не отреагировал.

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Кандидат обратился в суд с иском о признании незаконным отказа в приеме на работу и об обязанности компании заключить с ним трудовой договор.

Суды трех инстанций пришли к выводу, что никакой дискриминации в этом случае быть не может. Так как направление резюме через сайт и прохождение собеседования «не может рассматриваться как обращение с требованием о заключении трудового договора».

1 КСОЮ согласился с данной позицией:

«Изложенные доводы <..> не свидетельствуют об обращении с заявлением о принятии на работу в порядке, установленном главой 11 Трудового кодекса РФ, и намерении ответчика заключить с ним трудовой договор, поскольку ни заявления о приеме на работу, ни полного пакета документов, необходимых для приема на работу в соответствии с трудовым законодательством, истцом ответчику не представлялось.

Кроме того, заключение трудового договора с конкретным лицом, ищущим работу, является правом работодателя, а не его обязанностью, обстоятельств отказа от заключения с С. трудового договора по основаниям, не связанным с деловыми качествами истца, в ходе рассмотрения дела судами установлено не было».

Скачать определение 1 КСОЮ от 17 августа 2021 года.

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