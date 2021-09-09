Что рассказали пользователи «Клерка» о банке ВТБ

О банке «ВТБ» оставили несколько отзывов в «Рейтинге компаний» на «Клерке».

Например, пользватель buhmanina пишет о банке вот что:

«Из плюсов: хорошие менеджеры в самом отделении банка, на 100% устраивает сопровождение, очень нравятся проводимые в последнее время вэбинары по вэд, рискам и т.д.

Но. Ужасный зарплатный проект, и сам банк-клиент. Частые технические сбои. Не далее как 05.08 — нельзя было загрузить реестры от слова совсем. По техническим причинам. В день выплаты зарплаты — это прям критично и заставило понервничать.

Настройка отправлений реестров по зарплатному проекту — „просто песня“. Постоянно переживаю — ушло не ушло. И если не ушло, то по какой причине. Одно радует — менеджер по зарплатному проекту — старается всегда помочь как может. Хоть на этом спасибо».

А вот что пишет пользователь VikaV2193:

«У меня в ВТБ два клиент-банка, потому что каждый из них неполноценный. Один для валютных операций, другой для рублевых. Хорошо то, что можно всегда дозвониться до персонального менеджера и получить нормальную консультацию или решить какой-то вопрос. У нас когда обороты выросли, банк пошел на уступки в части комиссий. По сравнению с многими другими все очень неплохо».

Позитивное мнение о банке у юзера Сергея Голубева:

«Перешел в ВТБ полтора года назад, очень доволен. Тарифы для ИП для меня самые удобные, РКО 1 200 руб, бесплатно сколько-то платежек (мне хватает, поэтому не помню сколько), без лимитный перевод денег со счета ИП на личную карту, с карты можно переводить на „депозит“ с 4% годовых и обратно в любое время и любые суммы, на карте ФЛ удобный кэщбек. Хорошая техподдержка».

Интересное мнение от пользователя АннЮрьна:

«Что мне у них нравится — платежки можно сделать будущим числом, подписать, и они уйдут именно в тот день. Это удобно, когда уходишь в отпуск, запулить зарплату или налог на те дни, пока тебя не будет. Возможно, что это есть и в других банках, но у меня только в ВТБ такое, так и в Банке Москвы было (у нас ВТБ бывший БМ, если это имеет значение).

Но... бывает, что их не отправляют. Надо этот момент все-таки контролировать».

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