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⚖️ Налоговики запросили документы за период при встречной проверке. Суд сказал, что так можно

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Рубрика Налоговые проверки
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Налоговики имеют право запрашивать документы по контрагенту за период при встречной проверке. То есть не только по конкретной сделке.

Такой вывод сделал АС МО в августовском постановлении.

Суть дела: налоговики запросили документы по всем договорам с контрагентом за период с 2017 по 2019 года.

Компания отказалась предоставлять их, так как считала, что инспекция может запрашивать по встречной проверке документы по контрагенту только по определенной сделке.

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АС встал на сторону налоговиков. Налоговики имеют запрашивать документы не только в отношении конкретной сделки, но и в отношении договорных отношений за определенный период. Главное — из запроса должно быть ясно, какие документы и по каким сделкам нужны инспекции.

«Отсутствие в требовании инспекции указания на проведение конкретного мероприятия налогового контроля не свидетельствует о его недействительности, поскольку данный недостаток носит формальный характер и не пресекает полномочия налогового органа».

Также АС отметил, что в этом случае нельзя ориентироваться на судебную практику:

«Ссылка на иную судебную практику не может быть принята во внимание, поскольку судами учитываются обстоятельства, установленные в каждом конкретном деле, а обжалуемые по настоящему делу судебные акты приняты с учетом иных фактических обстоятельств».

Налоговая по «встречке» запросила скриншоты всей переписки по электронной почте. Что ответить на это? — читать тут.

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