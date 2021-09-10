⚖️ Налоговики запросили документы за период при встречной проверке. Суд сказал, что так можно

Налоговики имеют право запрашивать документы по контрагенту за период при встречной проверке. То есть не только по конкретной сделке.

Такой вывод сделал АС МО в августовском постановлении.

Суть дела: налоговики запросили документы по всем договорам с контрагентом за период с 2017 по 2019 года.

Компания отказалась предоставлять их, так как считала, что инспекция может запрашивать по встречной проверке документы по контрагенту только по определенной сделке.

АС встал на сторону налоговиков. Налоговики имеют запрашивать документы не только в отношении конкретной сделки, но и в отношении договорных отношений за определенный период. Главное — из запроса должно быть ясно, какие документы и по каким сделкам нужны инспекции.

«Отсутствие в требовании инспекции указания на проведение конкретного мероприятия налогового контроля не свидетельствует о его недействительности, поскольку данный недостаток носит формальный характер и не пресекает полномочия налогового органа».

Также АС отметил, что в этом случае нельзя ориентироваться на судебную практику:

«Ссылка на иную судебную практику не может быть принята во внимание, поскольку судами учитываются обстоятельства, установленные в каждом конкретном деле, а обжалуемые по настоящему делу судебные акты приняты с учетом иных фактических обстоятельств».