Адвокаты-военные пенсионеры могут отказаться от уплаты пенсионных взносов по заявлению

С 11 января 2021 года введены изменения в пенсионное законодательство. С этой даты адвокаты, получающие пенсии за выслугу лет или по инвалидности, могут не уплачивать взносы на ОПС за себя.

Для этого надо подать в налоговую заявление по форме КНД 1150118.

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За адвокатов-военных пенсионеров взносы на ОПС перечисляют силовые ведомства: Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН, Генеральная прокуратура, Следственный комитет, ФССП и др.

Для прекращения обязанности по уплате пенсионных взносов надо обратиться в налоговую по месту жительства с заявлением по рекомендованной форме КНД 1150118 и копией пенсионного удостоверения.

Если в пенсионном удостоверении не указано, что адвокат получает военную пенсию, то отдельно надо принести справку о назначении пенсии из ведомства.

Скачать форму заявления о прекращении обязанности по уплате пенсионных взносов.

Налоговики напомнили об этом на своем сайте.