Адвокаты-военные пенсионеры могут отказаться от уплаты пенсионных взносов по заявлению

С 11 января 2021 года введены изменения в пенсионное законодательство. С этой даты адвокаты, получающие пенсии за выслугу лет или по инвалидности, могут не уплачивать взносы на ОПС за себя.
Для этого надо подать в налоговую заявление по форме КНД 1150118.
За адвокатов-военных пенсионеров взносы на ОПС перечисляют силовые ведомства: Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН, Генеральная прокуратура, Следственный комитет, ФССП и др.
Для прекращения обязанности по уплате пенсионных взносов надо обратиться в налоговую по месту жительства с заявлением по рекомендованной форме КНД 1150118 и копией пенсионного удостоверения.
Если в пенсионном удостоверении не указано, что адвокат получает военную пенсию, то отдельно надо принести справку о назначении пенсии из ведомства.
Налоговики напомнили об этом на своем сайте.
А также уточнили, что уплатить пенсионные взносы в 2021 году такие адвокаты должны за первые 10 дней года. Так как изменения вступили в силу только с 11.01.2021.