Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Налоговики хотят расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности. Что ответить?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоговые проверки
Версия для печати

На требование налоговиков нужно отвечать, даже если оно абсурдное и не соответствует НК. По крайней мере, стоит у них уточнить, что именно они хотят. А если требуют расшифровку дебиторки или кредиторки — такого документа вообще не существует.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Первый раз сталкиваюсь с такого рода требованием и вообще имею очень маленький опыт работы с требованиями. Что отвечать-то и вообще откуда ветер?».

2

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать запись вебинара «Требования налоговой: как сократить время на ответы».

В комментариях пишут:

«Это уже третье такое требование, которое я вижу, точь-в-точь. Ветер от кредиторской задолженности, либо была большая и вдруг пропала, либо какой-нибуть бумажный НДС или вывод денег. По сути, это своеобразный предпроверочный анализ, просто за год. Могут попросить потом уточняться либо выездную, если сумма интересная для них. Но не пугайтесь — это стандартная тема. Давать вы, конечно, ничего не обязаны по такому требованию, но провести анализ своих слабых мест и подумать, чего можно ждать, надо».

Еще пишут, чем можно налоговикам ответить:

«Ни в коем случае не игнорить! Напишите им ответ письмо на фирменном бланке с телефонами прямыми (чтобы инспектор мог дозвониться) следующего содержания:

„ООО „__“ получило требование о представлении документов вне рамок налоговой проверки от __ № __. ИФНС вправе затребовать документы и информацию по конкретной сделке (п. 2 ст. 93.1 НК РФ). Однако в требовании недостаточно данных, чтобы идентифицировать сделку, по которой запрошены документы: нет ни реквизитов договора, ни реквизитов первичных документов. Просим уточнить требование и сообщить, по какой сделке нужно представить документы“».

А кто-то документы не предоставляют:

«Мы такое требование посылаем лесом. Если п. 1 — то это встречая проверка, если п. 2 — это документы и информация по конкретной сделке. Но ни п. 1, ни п.2 не дают право налоговому органу запрашивать все документы за год. Это по сути уже проверка налогоплательщика, а такое действие не допускается вне рамок налоговых проверок (то есть по ст. 93 НК)».

Еще есть мнение, что расшифровку дебиторки или кредиторки налоговики запрашивать не имеют права:

«Даже не вникая в статьи, на основании которых требуют документы, никогда бы не дала никакие расшифровки ДЗ/КЗ. Написала бы, что документ под наименованием „Расшифровка...“ не предусмотрен никакими нормативными актами и в организации не создаётся».

Подборка полезных мероприятий

Разместить