Зачем нужен управленческий учет? Смотрите авторский курс

Бизнес со стороны может выглядеть вполне успешным: работа ведется, деньги приходят, продажи есть. Но почему-то, при огромных затратах сил и времени, выхлоп — минимальный. Возможно, стоит вводить управленческий учет?

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать онлайн-курс «Управленческий учет: учим вас понимать финансовую отчетность».

Вы научитесь:

Читать и понимать главные финансовые отчеты и финансовую ситуацию в каждой компании.

главные финансовые отчеты и финансовую ситуацию в каждой компании. Анализировать соотношения статей внутри каждого отчета . Сопоставлять данные из 3 отчетов.

. Сопоставлять данные из 3 отчетов. Определять ключевые статьи, отражающие финансовое положение компании .

. И главное, видеть красные флажки финансовой отчетности и определять план по их устранению.

Спикер — Юлия Богдан, экономист, юрист, бизнес-консультант В её арсенале — опыт работы в банковской сфере, HORECA и ритейле на позициях от экономиста до коммерческого директора. Последние годы она консультирует малый и средний бизнес по оптимизации налогообложения и финансовому здоровью компании. И помогает поставить управленческий учет так, чтобы цифры были понятны и позволяли принимать взвешенные решения.

В «Клерк.Премиум» курс доступен бесплатно.

Записывайтесь сейчас.