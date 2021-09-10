Зачем нужен управленческий учет? Смотрите авторский курс

Бизнес со стороны может выглядеть вполне успешным: работа ведется, деньги приходят, продажи есть. Но почему-то, при огромных затратах сил и времени, выхлоп — минимальный. Возможно, стоит вводить управленческий учет?
Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать онлайн-курс «Управленческий учет: учим вас понимать финансовую отчетность».
Вы научитесь:
- Читать и понимать главные финансовые отчеты и финансовую ситуацию в каждой компании.
- Анализировать соотношения статей внутри каждого отчета. Сопоставлять данные из 3 отчетов.
- Определять ключевые статьи, отражающие финансовое положение компании.
- И главное, видеть красные флажки финансовой отчетности и определять план по их устранению.
Спикер — Юлия Богдан, экономист, юрист, бизнес-консультант В её арсенале — опыт работы в банковской сфере, HORECA и ритейле на позициях от экономиста до коммерческого директора. Последние годы она консультирует малый и средний бизнес по оптимизации налогообложения и финансовому здоровью компании. И помогает поставить управленческий учет так, чтобы цифры были понятны и позволяли принимать взвешенные решения.
В «Клерк.Премиум» курс доступен бесплатно.
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