⚖️ ВС обязал суды проверять, действительно ли человек сам хочет уволиться, когда подает заявление

Суды должны тщательно проверять возможность давления на человека при увольнении собственному желанию. В том числе, обращать внимание на дополнительные критерии, например, момент написания заявления и возможные драки или издевки.

Суть дела: сотрудник уволился по собственному желанию из-за невозможности продолжать работу по здоровью. После этого компания потребовала от бывшего работника возместить ранее оплаченное обучение и командировки по ученическому договору.

Истец обратился в суд за восстановлением на работу, выплатой среднего заработка за вынужденный прогул и отменой требования работодателя о компенсации расходов на обучение. Ссылаясь на то, что заявление написал под давлением начальства.

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В ходе дело выяснилось, что за три месяца до написания заявления между работником и его непосредственным начальником произошла драка, истец получил травмы (ушиб грудного отдела позвоночника и сотрясение головного мозга). После чего был на длительном больничном и позже его признали частично нетрудоспособным на год (запрещено поднимать тяжести более 5 кг и стоять более 6 часов).

Именно во время своей нетрудоспособности по медпоказаниям сотрудник и написал заявление по собственному желанию.

Кроме этого, до увольнения, сотрудник обращался в трудинспекцию с жалобой на компанию: ему не выдавали молоко или другие равноценные пищевые продукты за вредную работу.

ВС отметил, что в этом случае судам стоит обратить внимание на тот факт, что написание заявления на увольнения могло произойти под давлением начальства посредством физических побоев и моральных издевок.

«Судами <…> не были выяснены обстоятельства, предшествующие написанию С. заявления об увольнении по собственному желанию, не дана оценка имевшей место конфликтной ситуации между С. и его непосредственным руководителем, <…> , выразившейся в нанесении С. побоев, обращениям истца в Государственную инспекцию труда в Приморском крае, органы прокурорского надзора с целью защиты нарушенных трудовых прав, не установлены обстоятельства, свидетельствующие о наличии (или отсутствии) факторов, повлиявших на принятое истцом решение об увольнении, а также мотивы, которыми он руководствовался при написании такого заявления.

Представленным Слепцовым А.А. доказательствам не дана надлежащая оценка по правилам статьи 67 ГПК».

Дело направлено на повторное рассмотрение. При этом судьям надо будет тщательно проверить реальность желания человека написать заявление на увольнение.