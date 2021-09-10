⚡️ Ключевую ставку повысили до 6,75%

ЦБ повысил ключевую ставку на 25 процентных пунктов, до 6,75%. Ждем повышения процентных ставок по кредитам.

Как сообщается в пресс-релизе регулятора, при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом ЦБ допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Решения по повышению будут приниматься на основании динамики инфляции (как фактической, так и ожидаемой), а также исходя из оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

От ключевой ставки зависит много различных параметров, в том числе процентные ставки по кредитам, а также размер процентов при взыскании законной неустойки по ст. 395 ГК.