В кредитном договоре больше не могут навязывать рекламу

ЦБ и ФАС посоветовали банкам включать в договор отдельный пункт о соглашение на рассылку рекламы. Или же делать это отдельным документом.

Согласие на рассылку рекламы желательно получать в качестве отдельного документа.

Если же банк включил эту норму в кредитный договор, то следует: добавить строку для отказа от таких услуг;

обеспечить возможность проставления заемщиком отдельной подписи в отношении согласия на получение рекламы в отношении каждого рекламораспространителя.

Эти разъяснения должны применяться как в бумажных договорах, так и в электронных.

Кроме этого ЦБ и ФАС посоветовали прописывать в договоре или в согласии право заемщика отказаться от рекламных услуг в любое время.

И напомнили, что «отказ заемщика от дачи Согласия на получение рекламы не является основанием для отказа в предоставлении потребительского кредита (займа)».

Информационное письмо от 06.09.2021 ЦБ № ИН-06-59/70, ФАС № АК/75514/21 от 06.09.2021.