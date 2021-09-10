В кредитном договоре больше не могут навязывать рекламу

ЦБ и ФАС посоветовали банкам включать в договор отдельный пункт о соглашение на рассылку рекламы. Или же делать это отдельным документом.
Согласие на рассылку рекламы желательно получать в качестве отдельного документа.
Если же банк включил эту норму в кредитный договор, то следует:
- добавить строку для отказа от таких услуг;
- обеспечить возможность проставления заемщиком отдельной подписи в отношении согласия на получение рекламы в отношении каждого рекламораспространителя.
Эти разъяснения должны применяться как в бумажных договорах, так и в электронных.
Кроме этого ЦБ и ФАС посоветовали прописывать в договоре или в согласии право заемщика отказаться от рекламных услуг в любое время.
И напомнили, что «отказ заемщика от дачи Согласия на получение рекламы не является основанием для отказа в предоставлении потребительского кредита (займа)».
Информационное письмо от 06.09.2021 ЦБ № ИН-06-59/70, ФАС № АК/75514/21 от 06.09.2021.
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