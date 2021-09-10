Налоговики отказали в регистрации ИП из-за ошибки в заявлении. Которой не было

Отказ в регистрации ИП чаще всего происходит из-за ошибок в заявлении. Однако, если ошибок на самом деле нет, а в тексте отказа на них указывают — стоит идти разбираться. А если отказываются регистрировать — писать жалобу.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Очередные „чудеса“ автоматизации от налоговой. Житель Московской области решил стать ИП и воспользоваться новым сервисом подачи заявлений на сайте ФНС. К самому сервису претензий нет. Действительно, сделано достаточно удобно. Работать гораздо проще, чем в программе. Всё формируется, подгружается и подписывается ЭЦП без особых сложностей.

Волшебство началось позже: через три рабочих дня приходит отказ. Основание — в заявлении неверно указана дата выдачи паспорта. Решили перепроверить, ну вдруг действительно ошиблись и что-то пошло не так. Выгрузили заявление из системы — никаких ошибок нет.

Звоним в налоговую разбираться. После долгих разговоров выяснили, что каким-то непостижимым образом при передаче документов год выдачи паспорта 2001 внезапно преобразовался в 2021. На этом основании и был вынесен отказ. Сначала, конечно, убеждали подать заявление повторно. Но я же просто так не слезу, в итоге всё же согласились зарегистрировать ИП без лишнего шума.

И вот с такой автоматизацией они собрались за нас налоги считать. Там же потом без пол-литра не разберёшься».

А если убедить налоговиков в своей правоте не удается — стоит жалобу подать. Правда, людям чаще нужен результат «как быстрее», а не «как правильнее». Что может порождать подобное поведение от налоговиков — мол, переподайте заново и подождите еще.