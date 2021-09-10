Можно ли получить вычет по НДФЛ за дистанционное обучение? Ответ налоговиков

Дистанционное обучение — это не форма обучения, а способ общения между студентом и преподавателем. Поэтому получить социальный налоговый вычет на обучение ребенка в этом случае можно.

Такой ответ дан на сайте ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Получить вычет по НДФЛ за обучение детей можно при одновременном соблюдении следующих условий:

ребенок учится на очном отделении;

возврат ребенка до 24 лет.

Кроме этого, образовательное учреждение должно иметь лицензию на обучение.

Если ребенок учится на дистанционке — это не повод для отказа в вычете.

Ранее на «Клерке» писали, что родителю откажут в вычете на обучение ребенка, если договор заключен с самим ребенком