Суммы курсовой разницы, связанные с приобретением валюты для выплаты дивидендов, не могут быть отнесены к конкретному виду деятельности

Налогоплательщик являлся резидентом Особой экономической зоны в Калининградской области и реализовывал инвестиционный проект, а также осуществлял иную хозяйственную деятельность. При этом он приобретал иностранную валюту, одновременно включая положительные курсовые разницы в доходы, а отрицательные – в расходы, относящиеся к осуществлению иной хозяйственной деятельности, не связанной с реализацией инвестиционного проекта.Налоговый орган установил, что налогоплательщик использовал приобретенную валюту на выплату дивидендов иностранному участнику. Выплата дивидендов произведена за счет чистой прибыли налогоплательщика, которая образовалась как за счет доходов (расходов), полученных при реализации инвестиционного проекта, так и при осуществлении иной деятельности. В связи с невозможностью установить связь спорных доходов (расходов) с конкретным видом деятельности, необходимо распределить их пропорционально доле дохода, полученного от деятельности, связанной с реализацией инвестиционного проекта, и доходов, полученных от иной хозяйственной деятельности.По мнению же налогоплательщика, курсовые разницы не имеют никакой фактической и документальной связи с операциями по реализации инвестиционного проекта, относятся к иной деятельности, не связанной с инвестиционным проектом. Сделки купли-продажи валюты не являются для него видом деятельности, курсовая разница, образовавшаяся в связи с выплатой им дивидендов участнику-нерезиденту, напрямую связана с управленческой деятельностью, выходит за пределы регулирования п. 1 ст. 272 НК РФ.Суды рассмотрели спор пользу налогового органа, отметив следующее.Выплачиваемые участникам хозяйственных обществ дивиденды представляют собой распределяемую между ними прибыль, полученную в результате осуществления предпринимательской деятельности. В связи с этим обязательство по выплате дивидендов не может расцениваться как обязательство, принимаемое вне связи с деятельностью, направленной на получение дохода.Кроме того, в данном случае установлено, что приобретение иностранной валюты для выплаты дивидендов осуществлено налогоплательщиком именно из денежных средств, полученных от инвестиционной деятельности.Суммы положительной и отрицательной курсовой разницы, связанные с приобретением валюты для выплаты дивидендов участнику налогоплательщика, не могут быть непосредственно отнесены к конкретному виду деятельности, поскольку указанные внереализационные доходы и расходы связаны со всей деятельностью организации, направленной на получение дохода.