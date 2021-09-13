Обучение будут засчитывать в северный стаж

Периоды работы в районах Крайнего Севера, во время которых работники проходили обучение, будут учитываться в стаже для досрочной пенсии.

Опубликовано постановление Правительства № 1532 от 10.09.2021.

Напомним, что жители Крайнего Севера, а также приравненных к нему местностей имеют право выйти на пенсию на 5 лет раньше общего пенсионного возраста.

Однако ранее в северный стаж не включались периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Документ фиксирует, что периоды обучения учитываются в том случае, если за жителем Крайнего Севера сохранялось рабочее место, средняя заработная плата, а работодатель продолжал уплату страховых взносов.

Новые правила вступят в силу с 1 января 2022 года.

Отметим, что ранее власти улучшили условия выхода на досрочную пенсию для некоторых профессий. В частности, учителям и врачам в льготный стаж будут также засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации.