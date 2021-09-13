⚖️ Главбух занижала себе зарплату в справках для субсидии. Ждет суда

В Саратовской области главбуха отдадут под суд за выданные справки о заработке самой себе. В них был указан заниженный размер зарплаты для получения субсидии по ЖКУ.

Прокуратура Саратовской области расследовала дело главбуха компании, которая незаконно получала субсидию по ЖКХ с мая 2018 по январь 2021 года. В совокупности женщина получила более 83 тыс. рублей.

Для оформление субсидии она выдавала сама себе справки о зарплате с указанием меньшего заработка. То есть использовала свое служебное положение: изготавливала и подписывала от имени себя и директора общества заведомо ложные сведения, которые позволили ей оформить субсидию.

Прокуратура предъявила женщине обвинение в совершении мошенничества при получении госвыплат и в подделке официальных документов.

Дело будет направлено в районный суд для рассмотрения по существу и вынесения приговора, говорится на сайте Прокуратуры Саратовской области.