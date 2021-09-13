Что меняется в электронных подписях: бесплатный вебинар 16 сентября

С 1 июля электронные подписи для компаний и ИП начала выдавать налоговая. А с 1 января — будет только она и ее доверенные компании. Вопросов до сих пор много, где и как можно получить подпись, и как она будет работать.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Все новое про ЭЦП для бухгалтера и директора». Он пройдет 16 сентября, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре разберемся:

в каких УЦ сейчас можно получать ЭП, чтоб они действовали весь срок;

где можно найти список таких УЦ;

для каких целей подходят подписи, выдаваемые УЦ.

А еще составим подробную инструкцию о том, как все будет происходить с 01.01.2022, и рассмотрим:

порядок выдачи в ФНС, кто выдаёт, кому, сколько точек выдачи;

зачем подпись физлицу и как её получить;

как использовать подпись налоговой для торгов;

как использовать подпись на портале ЕГАИС;

список точек выдачи ФНС.

Спикер — Яна Барихашвили, генеральный директор ООО ЭЛО (аккредитованной Минкомсвязи IT-компании).

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