До 2030 года появится третья форма денег – цифровой рубль

Одним из ключевых проектов в области цифровизации в перспективе до 2030 года станет запуск цифрового рубля — третьей формы денег (две первых — это наличные и безналичные), выпускаемой ЦБ и являющейся его обязательством.

Об этом говорится в «Стратегии развития финансового рынка до 2030 года», представленной сегодня Минфином.

В документе говорится, что введение цифрового рубля будет способствовать:

дальнейшему развитию платежной инфраструктуры;

повышению конкуренции;

распространению новых инновационных финансовых инструментов;

росту доступности и сокращению стоимости услуг для граждан и бизнеса.

В условиях запуска цифрового рубля и развития платежных инструментов правительство и ЦБ продолжат противодействовать использованию денежных суррогатов, отмечается в Стратегии.

Напомним, цифровой рубль — это экспериментальная валюта, которая будет применяться с 2022 года. Ей можно будет оплачивать налоги или покупки в магазинах и интернете.

Подробнее об этой форме денег — тут.