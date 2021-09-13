До 2030 года появится третья форма денег – цифровой рубль

Одним из ключевых проектов в области цифровизации в перспективе до 2030 года станет запуск цифрового рубля — третьей формы денег (две первых — это наличные и безналичные), выпускаемой ЦБ и являющейся его обязательством.
Об этом говорится в «Стратегии развития финансового рынка до 2030 года», представленной сегодня Минфином.
В документе говорится, что введение цифрового рубля будет способствовать:
- дальнейшему развитию платежной инфраструктуры;
- повышению конкуренции;
- распространению новых инновационных финансовых инструментов;
- росту доступности и сокращению стоимости услуг для граждан и бизнеса.
В условиях запуска цифрового рубля и развития платежных инструментов правительство и ЦБ продолжат противодействовать использованию денежных суррогатов, отмечается в Стратегии.
Напомним, цифровой рубль — это экспериментальная валюта, которая будет применяться с 2022 года. Ей можно будет оплачивать налоги или покупки в магазинах и интернете.
Подробнее об этой форме денег — тут.
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