Хотм ваши отзывы о работе с банком «МКБ»

«Клерк» собирает ваши отзывы о банке «МКБ» для «Рейтинга компаний». Расскажите нам, как вам работа с этим банком.
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Пока у нас нет отзывов о МКБ. А еще о банке пишут на портале Банки.ру, где указан народный рейтинг банка — 31 место.
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