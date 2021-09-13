Хотм ваши отзывы о работе с банком «МКБ»

«Клерк» собирает ваши отзывы о банке «МКБ» для «Рейтинга компаний». Расскажите нам, как вам работа с этим банком.

Пока у нас нет отзывов о МКБ. А еще о банке пишут на портале Банки.ру, где указан народный рейтинг банка — 31 место.

Мы смотрели отзывы об обслуживании юридических лиц. Вот положительные:

Или вот:

А вот отрицательный:

Видимо, человек на эмоциях писал.

А мы ждем ваших отзывов.