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Хотм ваши отзывы о работе с банком «МКБ»

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Рубрика Банки
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«Клерк» собирает ваши отзывы о банке «МКБ» для «Рейтинга компаний». Расскажите нам, как вам работа с этим банком.

Кстати, у «Клерка» есть с МКБ партнерский курс о том, как начать бизнес. Проходите курс и получайте бесплатно консультацию от экспертов банка.

Пока у нас нет отзывов о МКБ. А еще о банке пишут на портале Банки.ру, где указан народный рейтинг банка — 31 место.

Мы смотрели отзывы об обслуживании юридических лиц. Вот положительные:

1

Или вот:

2

А вот отрицательный:

1

Видимо, человек на эмоциях писал.

А мы ждем ваших отзывов.

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