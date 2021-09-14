У договоров будет утвержденный электронный формат

ФНС приступила к разработке проекта, которым будет утвержден формат электронного договора. Очевидно, речь идет о формате XML.
Сейчас заказчики и исполнители могут обмениваться электронными договорами, например, в формате pdf или каком-то другом. Единого строго утвержденного формата, как например для счетов-фактур, нет. Скоро он появится.
Уведомление об этом опубликовано на федеральном портале.
Утверждение формата договора в электронной форме, в том числе, позволит представлять оформленный контрагентами электронный документ в неизменном виде в налоговые органы.В обосновании проекта говорится, что сейчас нет полноценной нормативной и технологической основы для юридически значимого ЭДО. Отсутствуют единые подходы к созданию, обороту, хранению и использованию электронных документов, что приводит к дублированию электронных и бумажных технологий, препятствует переходу к безбумажному цифровому взаимодействию контрагентов.
Чаще всего в электронном виде составляются счета-фактуры, что вполне понятно, ведь на этот счет есть нормативка.
При этом договор является наиболее распространенным видом документа, которым обмениваются компании. А формата у него нет...
Отсутствие утвержденного формата договора в электронной форме приводит к необходимости дополнительных затрат бизнеса на согласование такого формата с каждым контрагентом. Это приводит к увеличению затрат на доработку информационных систем в связи с необходимостью одновременного поддержания нескольких форматов, отметили в ФНС.
Текст проекта с форматом договора пока не опубликован Планируется, что он вступит в силу в декабре 2021 года.
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