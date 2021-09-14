Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

На Госуслугах можно скачать свидетельство о браке и рождении. Но у нас не получилось

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

Новый сервис доступен пользователям Госуслуг. Он позволяет актуализировать данные из ЗАГСа и, как говорится в сообщении правительства, скачать сведения. Но скачать ничего пока не получилось.

В телеграм-канале Правительства рассказали, как можно скачать справки о браке/разводе или о рождении детей через Госуслуги.

«Чтобы запросить сведения, нужно зайти в раздел „Документы и данные“ портала Госуслуг, далее — в раздел „Семья и дети“. Также можно оформить подписку: в этом случае данные в личном кабинете всегда будут актуальными».

Мы попробовали это сделать, правда, без обновления в автоматическом режиме, а только разово.

ьп

Результаты обновились в течение нескольких минут. И появилась запись «Получены документы из ЕГР ЗАГС».

впф

Скачать сами документы у нас так и не получилось. Так как при открытии свидетельства — нет кнопки «Скачать».

вр

ып

В уведомлениях информация есть, но она не прогружается.

зщ

ено

Пробовали то же самое сделать через телефон. Там есть кнопка «Скачать», но она неактивная.

ви

Кстати, интересное наблюдение. После актуализации данных в ЗАГС появилась информация о свидетельстве о рождении самого пользователя Госуслуг. Раньше ее не заполняли. А так же, как ни странно, адрес места жительства. Хотя на нем нет временной прописки.

Ранее на «Клерке» писали, что штамп о браке в паспорт ставить необязательно. Похоже, именно поэтому запустили сервис получения справок через Госуслуги.

Надеемся, он скоро заработает нормально.

Подборка полезных мероприятий

Разместить