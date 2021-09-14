На Госуслугах можно скачать свидетельство о браке и рождении. Но у нас не получилось

Новый сервис доступен пользователям Госуслуг. Он позволяет актуализировать данные из ЗАГСа и, как говорится в сообщении правительства, скачать сведения. Но скачать ничего пока не получилось.
В телеграм-канале Правительства рассказали, как можно скачать справки о браке/разводе или о рождении детей через Госуслуги.
«Чтобы запросить сведения, нужно зайти в раздел „Документы и данные“ портала Госуслуг, далее — в раздел „Семья и дети“. Также можно оформить подписку: в этом случае данные в личном кабинете всегда будут актуальными».
Мы попробовали это сделать, правда, без обновления в автоматическом режиме, а только разово.
Результаты обновились в течение нескольких минут. И появилась запись «Получены документы из ЕГР ЗАГС».
Скачать сами документы у нас так и не получилось. Так как при открытии свидетельства — нет кнопки «Скачать».
В уведомлениях информация есть, но она не прогружается.
Пробовали то же самое сделать через телефон. Там есть кнопка «Скачать», но она неактивная.
Кстати, интересное наблюдение. После актуализации данных в ЗАГС появилась информация о свидетельстве о рождении самого пользователя Госуслуг. Раньше ее не заполняли. А так же, как ни странно, адрес места жительства. Хотя на нем нет временной прописки.
Ранее на «Клерке» писали, что штамп о браке в паспорт ставить необязательно. Похоже, именно поэтому запустили сервис получения справок через Госуслуги.
Надеемся, он скоро заработает нормально.
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