Патент вместо ЕНВД: бесплатный вебинар 17 сентября

ЕНВД отменили с 1 января, и если у компаний вариантов для выбора режима мало, то у ИП есть патент. Как учесть все нюансы при переходе на патентную систему?
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Патент вместо ЕНВД: практический опыт внедрения». Он пройдет 17 сентября, начало в 10:00 по Москве.
Патент вместо ЕНВД выбирают часто, но сложные нюансы при этом учитывают не все.
На вебинаре подробно разберем на практических примерах, какие возможны нюансы при выборе патента.
Спикер — Эмилия Гуторова, руководитель компании «Ваш бухгалтер», профессиональный бухгалтер, налоговый эксперт.
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