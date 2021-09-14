Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Ликвидация ПФР пенсии не повысит, считают в Госдуме

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Политика
Версия для печати

Депутат Ярослав Нилов рассказал, что закрытие и ликвидация ПФР к росту пенсий не приведет. При этом он согласился с проблемами в пенсионной системе.

«В период избирательной кампании часто звучат предложения о закрытии ПФР.

Эмоционально это воспринимается большинством положительно в связи с тем, что у нас высокий уровень недоверия к пенсионной системе, мизерные пенсии и хорошие здания управлений ПФР в регионах.

Если эмоционально, то я согласен с тем, что в пенсионной системе много проблем и много, что нужно менять. Да, проще предложить ликвидировать ПФР, а каков будет результат?

Это никак не повлияет на размеры пенсий и мы получим социальную неразбериху.

Кто будет заниматься пенсиями, маткапиталом, президентскими выплатами, и сколько будут стоить для бюджета все эти преобразования?», — сказал Ярослав Нилов.

Он также добавил, что роста пенсий можно добиться только путем изменения законодательства.

«Фонд — это функциональная структура. Размер пенсии определяется действующим законом, рост пенсии обеспечивается индексацией. К сожалению, для работающих пенсионеров индексация вообще не предусмотрена. Поэтому давайте менять законы, чтобы обеспечить ощутимый рост пенсий», — добавил он.

Цитаты по Ura.ru.

ПФР несколько раз предлагали ликвидировать. На «Клерке» об этом писали:

А кроме того, политики еще и спорили, кто первый это предложил.

Подписывайтесь на канал «БУХ! Молния».

Подборка полезных мероприятий

Разместить