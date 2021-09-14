Ликвидация ПФР пенсии не повысит, считают в Госдуме

Депутат Ярослав Нилов рассказал, что закрытие и ликвидация ПФР к росту пенсий не приведет. При этом он согласился с проблемами в пенсионной системе.

«В период избирательной кампании часто звучат предложения о закрытии ПФР.

Эмоционально это воспринимается большинством положительно в связи с тем, что у нас высокий уровень недоверия к пенсионной системе, мизерные пенсии и хорошие здания управлений ПФР в регионах.

Если эмоционально, то я согласен с тем, что в пенсионной системе много проблем и много, что нужно менять. Да, проще предложить ликвидировать ПФР, а каков будет результат?

Это никак не повлияет на размеры пенсий и мы получим социальную неразбериху.

Кто будет заниматься пенсиями, маткапиталом, президентскими выплатами, и сколько будут стоить для бюджета все эти преобразования?», — сказал Ярослав Нилов.

Он также добавил, что роста пенсий можно добиться только путем изменения законодательства.

«Фонд — это функциональная структура. Размер пенсии определяется действующим законом, рост пенсии обеспечивается индексацией. К сожалению, для работающих пенсионеров индексация вообще не предусмотрена. Поэтому давайте менять законы, чтобы обеспечить ощутимый рост пенсий», — добавил он.

Цитаты по Ura.ru.

ПФР несколько раз предлагали ликвидировать. На «Клерке» об этом писали:

А кроме того, политики еще и спорили, кто первый это предложил.

Подписывайтесь на канал «БУХ! Молния».