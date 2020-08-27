Глава «Справедливой России» предложил ликвидировать ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ликвидировать Пенсионный фонд России и платить пенсии напрямую из бюджета.
«Мы настаиваем на том, что Пенсионный фонд необходимо ликвидировать как ненужного посредника между бюджетом страны и пенсионерами, — цитирует Миронова ТАСС. — Необходимо отказаться от посредничества ПФР и платить пенсии напрямую из бюджета».
Главу партии возмутили нарушения, которые выявила Счетная палата.
По его словам, затраты фонда на штат, офисы и IT-инфраструктуру себя не оправдывают.
«Зачем платить безумные деньги за базу данных ПФР, если она работает с такими чудовищными ошибками, из-за которых у человека могут отнять половину пенсии? Проще воспользоваться готовой инфраструктурой и базой той же ФНС [Федеральной налоговой службы]», — считает глава справороссов.