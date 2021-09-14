📚 Как составлять кадровые документы, чтобы потом не налететь на штрафы: прослушайте авторский курс

Кадровые документы — это одновременно и первичные учетные документы для бухгалтерского и налогового учета. А значит, от их оформления зависит, снимут вам налоговики расходы и ждут ли вас штрафы.
Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать авторский курс «Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок».
Вы узнаете:
- Разбираться в трудовом законодательстве.
- Объяснять права и обязанности работникам и руководителю.
- Улаживать споры между сотрудниками и работодателем.
Спикер — Надежда Флакс, кадровый и налоговый эксперт с многолетним стажем, начальник отдела обучения ООО «Налоговая консультация», аттестованный налоговый консультант.
В «Клерк.Премиум» курс доступен бесплатно.
Запишитесь сейчас.