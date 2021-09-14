Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

📚 Как составлять кадровые документы, чтобы потом не налететь на штрафы: прослушайте авторский курс

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кадры
Версия для печати

Кадровые документы — это одновременно и первичные учетные документы для бухгалтерского и налогового учета. А значит, от их оформления зависит, снимут вам налоговики расходы и ждут ли вас штрафы.

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать авторский курс «Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок».

Вы узнаете:

  • Разбираться в трудовом законодательстве.
  • Объяснять права и обязанности работникам и руководителю.
  • Улаживать споры между сотрудниками и работодателем.

Спикер — Надежда Флакс, кадровый и налоговый эксперт с многолетним стажем, начальник отдела обучения ООО «Налоговая консультация», аттестованный налоговый консультант.

В «Клерк.Премиум» курс доступен бесплатно.

Запишитесь сейчас.

Подборка полезных мероприятий

Разместить