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На Госуслугах можно только актуализировать и сверить данные свидетельств о браке и рождении. А не скачать

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Рубрика Общество. Люди. События
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Новый сервис позволяет проверить на актуальность заполненные данные на Госуслугах. Но не получить сведения или справку, как говорилось ранее.

Сегодня в телеграм-канале Правительства была опубликована запись, что теперь получить справки о семейном положении или о детях можно прямо на Госуслугах.

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В редакции «Клерка» попытались такие документы получить, но, увы, не получилось. Подробнее — тут.

Позднее нам дали доуточнение в Минцифры и опубликовали информацию на официальном сайте.

Оказывается, никакие справки через Госуслуги получить нельзя, как и скачать сами свидетельства. А можно просто проверить заполненные данные и при необходимости актуализировать их.

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Новый сервис полезен в том случае, если надо заполнить какие-либо заявления через Госуслуги. Например, заявление на получение пособия на детей от 3 до 7 лет включительно или другие.

«Для большинства граждан это возможность заполнить заявление на получение Госуслуги без обращения к „бумажным“ документам. Для кого-то это возможность уточнить данные для своих личных целей (семейный статус для сделок купли-продажи и т.д.)», — сказал замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.

Такая же информация была опубликована и в телеграм-канале Госуслуг.

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Жалко, конечно. Лучше бы можно было получить справку или скачать само свидетельство с электронной подписью ответственного лица ЗАГСа.

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