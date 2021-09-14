На Госуслугах можно только актуализировать и сверить данные свидетельств о браке и рождении. А не скачать

Новый сервис позволяет проверить на актуальность заполненные данные на Госуслугах. Но не получить сведения или справку, как говорилось ранее.
Сегодня в телеграм-канале Правительства была опубликована запись, что теперь получить справки о семейном положении или о детях можно прямо на Госуслугах.
В редакции «Клерка» попытались такие документы получить, но, увы, не получилось. Подробнее — тут.Позднее нам дали доуточнение в Минцифры и опубликовали информацию на официальном сайте.
Оказывается, никакие справки через Госуслуги получить нельзя, как и скачать сами свидетельства. А можно просто проверить заполненные данные и при необходимости актуализировать их.
Новый сервис полезен в том случае, если надо заполнить какие-либо заявления через Госуслуги. Например, заявление на получение пособия на детей от 3 до 7 лет включительно или другие.
«Для большинства граждан это возможность заполнить заявление на получение Госуслуги без обращения к „бумажным“ документам. Для кого-то это возможность уточнить данные для своих личных целей (семейный статус для сделок купли-продажи и т.д.)», — сказал замглавы Минцифры Дмитрий Огуряев.Такая же информация была опубликована и в телеграм-канале Госуслуг.
Жалко, конечно. Лучше бы можно было получить справку или скачать само свидетельство с электронной подписью ответственного лица ЗАГСа.