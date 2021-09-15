ИП на УСН может в середине года перейти на ПСН по той же деятельности

При переходе на ПСН право на УСН сохраняется, даже если у ИП единственный вид деятельности в одном городе.

Такой вывод содержится в письме ФНС № СД-4-3/12620@ от 06.09.2021.

При применении УСН и осуществлении только одного вида деятельности в одном субъекте РФ ИП также вправе в течение года перейти по данному виду деятельности на ПСН, оставаясь при этом и на УСН, говорится в документе.

ФНС напомнила, что Налоговый кодекс не содержит запрета на совмещение налогоплательщиками УСН и ПСН.

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Напомним, Минфин неоднократно заявлял, что да, перейти на ПСН в течение года можно, но одновременно применять и ПСН, и УСН по одной и той же деятельности нельзя. Например, об этом говорится в письме № 03-11-11/64930 от 12.08.2021.