Стало проще работать с самозанятыми: рассказываем про сервис «Консоль»

Компании все чаще оформляют договоры с плательщиками НПД, и для упрощения работы с ними появляется все больше программ. Рассказываем про самые топовые из них. Сегодня на очереди — «Консоль».

Сейчас самозанятых в стране — около 3 миллионов. У большинства компаний внештатников в таком статусе несколько.

Разработчики говорят, что «Консоль» как раз помогает средним и крупным компаниям сократить издержки и снизить риски работы с большим числом внештатников.

Суть в том, что работа автоматизируется на каждом этапе взаимодействия с исполнителем: оформление, документооборот, выплаты и уплата налогов.

Платформа автоматически выпускает электронную подпись каждому исполнителю, генерирует договора и акты по вашей форме, отправляет платежи, удерживает налоги для уплаты самозанятыми и выбивает чеки.

А еще есть возможность поставить самозанятого на учет и автоматически проверить его статус.

Впрочем, заходите к ним в гости и скорее разбирайтесь, ваш ли это вариант. И оставляйте отзывы, если уже пользовались программой :)