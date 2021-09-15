Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Пенсию за умершего супруга можно получать вместо своей. Но только неработающим пенсионерам

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Общество. Люди. События
Версия для печати

Если у умершего супруга пенсия была выше, вдова (вдовец) могут претендовать на его пенсию. Но только заменить, а не получать обе. Еще есть несколько нюансов. 

Об этом напоминает Отделение ПФР по Москве и МО.

Чтобы претендовать на пенсию умершего супруга, нужно самому быть в пенсионном возрасте, либо быть признаным нетрудоспособным (инвалидом). Однако такой переход на пенсию супруга может оказаться невыгодным:

Необходимо помнить, что:

  • фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены);
  • при переходе на пенсию супруга  не полагаются специальные доплаты (повышение фиксированной выплаты), – за северный или сельский стаж, а также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста.

Кроме того, для назначения пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти умершего или утрата источника средств к существованию.

Работающие овдовевшие пенсионеры не будут иметь право на установление пенсии по случаю потери кормильца.

Этот выбор в любой момент можно изменить и снова перейти на пенсию по старости. Для этого нужно обратиться в ПФР, пенсия будет назначена с даты обращения.

Подборка полезных мероприятий

Разместить