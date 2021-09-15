Пенсию за умершего супруга можно получать вместо своей. Но только неработающим пенсионерам

Если у умершего супруга пенсия была выше, вдова (вдовец) могут претендовать на его пенсию. Но только заменить, а не получать обе. Еще есть несколько нюансов.

Об этом напоминает Отделение ПФР по Москве и МО.

Чтобы претендовать на пенсию умершего супруга, нужно самому быть в пенсионном возрасте, либо быть признаным нетрудоспособным (инвалидом). Однако такой переход на пенсию супруга может оказаться невыгодным:

Необходимо помнить, что:

фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше , чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены);

к страховой пенсии по случаю потери кормильца , чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены); при переходе на пенсию супруга не полагаются специальные доплаты (повышение фиксированной выплаты), – за северный или сельский стаж, а также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста.

Кроме того, для назначения пенсии по случаю потери кормильца необходим факт нахождения на иждивении на дату смерти умершего или утрата источника средств к существованию.

Работающие овдовевшие пенсионеры не будут иметь право на установление пенсии по случаю потери кормильца.

Этот выбор в любой момент можно изменить и снова перейти на пенсию по старости. Для этого нужно обратиться в ПФР, пенсия будет назначена с даты обращения.