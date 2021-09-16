Штрафов за неприменение ККТ становится все больше: как вам поможет Бифит Бизнес

Налоговики проводят массовые рейды по онлайн-кассам. Штрафы получают не только те, у кого не установлена касса, но и те, у кого нашли признаки неотражения выручки.

Как правило, в таких случаях мониторят кассовые чеки и сопоставляют с суммами выручки.

Что делать, чтобы работать спокойно и без штрафов, знают в Бифит Бизнес. Там разработали кассовые решение для розницы, интернет-магазинов и транспорта. Есть и возможность выбрать облачную кассу. Все кассы удобны и просты в использовании, по словам разработчиков. А еще с ними можно работать в любых операционных системах.

Касса Курьер, Касса Розница, Касса Транспорт и Касса Онлайн — это доступные цены, удобные личные кабинеты, фискализация платежей и проведение любых кассовых операций. Можно даже работать с маркировкой товаров — для этого есть все условия.

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