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Максимальный размер соцвычетов по НДФЛ могут повысить

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Рубрика Социальный вычет
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Сейчас налоговый вычет на обучение или лечение составляет не более 120 тыс. рублей. В Совфеде предложили поднять максимальный размер для многодетных и молодежи.

Причина изменений — стоимость обучения и медикаментов выросла, а доходы — уменьшились.
С таким предложением выступил глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Письмо направлено помощнику президента Максиму Орешкину, сообщает «ТАСС».

«Установленные лимиты для получения социального вычета не пересматривались более 10 лет в отношении стоимости обучения и 6 лет в отношении общей предельной суммы, и в настоящее время указанные лимиты не соответствуют уровню дохода граждан по сравнению с 2007 или 2015 годом, а также не отражают реальных инфляционных процессов. На основании изложенного прошу рассмотреть возможность увеличения предельных сумм социальных вычетов для отдельных категорий граждан (например, для многодетных семей, молодежи и прочих)».

Кутепов отметил, что в размер стоимости обучения сейчас составляет от 63 тыс. до 312 тыс. рублей в год,. А 10 лет назад — от 40 тыс. до 93 тыс. рублей в негосударственных и от 165 тыс. до 245 тыс. рублей в известных ВУЗах. То есть примерно на 20%.

Такая же ситуация и с лечением.

А вот доходы населения, наоборот, уменьшаются

«Что же касается доходов населения, то с 2014 года наблюдается отрицательная динамика, а именно падение доходов составило: в 2014 году — минус 0,7%, в 2015 году — минус 3,2%, в 2016 году — минус 5,8%, в 2017 году — минус 1,7%, в 2018 году — минус 1,5%», — указано в письме.

Напоминаем, физлица могут получить налоговые социальные вычеты в сумме:

  • на лечение — до 120 тыс. рублей, за исключением дорогостоящего (в полном размере);
  • на свое обучение — до 120 тыс. рублей в год;
  • на обучение детей — до 50 тыс. рублей на каждого ребенка.
Социальный вычет: когда и кому положен, как оформить, куда обращаться — читать тут.

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