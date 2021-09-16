Может ли учредитель избежать субсидиарки при банкротстве компании?

Субсидиарки для бизнесмена может и не быть, если у компании нет долгов по налогам. Но имущество и уставной капитал заберут для частичного погашения долгов.

Вопрос задали в одном из бухгалтерских ВК-сообществ:

избежать субсидиарки? Мы расскажем об основных приемах налоговой в этом вопросе и минимизации рисков наступления ответственности на вебинаре «Налоговая против бизнеса: субсидиарная ответственность». Он пройдет 24 сентября в 11:00 по Мск. Бесплатно. Как собственнику бизнесаМы расскажем об основных приемах налоговой в этом вопросе и минимизации рисков наступления ответственности на вебинаре «». Он пройдет 24 сентября в 11:00 по Мск. Бесплатно.

Большинство считают, что субсидиарка может быть. Но только если докажут обнал или вину гендира-единственого учредителя:

«Будет банкротство. Скорее всего, в вашем случае, инициаторами будут поставщики. Будут много вопросов, начиная: почему сам руководитель не подал на банкротство ,видя к чему все идёт (а он должен знать перспективы своего бизнеса), и не загонять её в долги путем своевременной ликвидации.

Потом будут проверять само банкротство на предмет фиктивности путем анализа всех договоров, з/п за последние 3 года, если докажут, что банкротство фиктивное (обналичка) будет субсидиарка и долги повешут уже на вашего руководителя — учредителя, в конкурсную массу пойдёт его личное имущество».

А кто-то подробно рассказал, как привлекают к субсидиарке:

«Привлекают к субсидарной ответственности по нескольким критериям.

Намеренное банкротство (вывод активов); Неподачу (несвоевременно) заявления о банкротстве общества; За зкономически нецелесообразные решения, риски за пределами норм предпринимательской деятельности; За несдачу бухгалтерской и иной документацию конкурсному управляющему, что препятствует формированию конкурсной массы; И т.д.

Если вины нет, конечно, ничего директору не будет.»

По мнению редакции «Клерка», скорее всего, в этом случае, компания будет признана банкротом и перед контрагентом будут отвечать только активами ООО.