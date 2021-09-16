Может ли учредитель избежать субсидиарки при банкротстве компании?

Субсидиарки для бизнесмена может и не быть, если у компании нет долгов по налогам. Но имущество и уставной капитал заберут для частичного погашения долгов.
Вопрос задали в одном из бухгалтерских ВК-сообществ:
Большинство считают, что субсидиарка может быть. Но только если докажут обнал или вину гендира-единственого учредителя:
«Будет банкротство. Скорее всего, в вашем случае, инициаторами будут поставщики. Будут много вопросов, начиная: почему сам руководитель не подал на банкротство ,видя к чему все идёт (а он должен знать перспективы своего бизнеса), и не загонять её в долги путем своевременной ликвидации.
Потом будут проверять само банкротство на предмет фиктивности путем анализа всех договоров, з/п за последние 3 года, если докажут, что банкротство фиктивное (обналичка) будет субсидиарка и долги повешут уже на вашего руководителя — учредителя, в конкурсную массу пойдёт его личное имущество».
А кто-то подробно рассказал, как привлекают к субсидиарке:
«Привлекают к субсидарной ответственности по нескольким критериям.
- Намеренное банкротство (вывод активов);
- Неподачу (несвоевременно) заявления о банкротстве общества;
- За зкономически нецелесообразные решения, риски за пределами норм предпринимательской деятельности;
- За несдачу бухгалтерской и иной документацию конкурсному управляющему, что препятствует формированию конкурсной массы;
- И т.д.
Если вины нет, конечно, ничего директору не будет.»
По мнению редакции «Клерка», скорее всего, в этом случае, компания будет признана банкротом и перед контрагентом будут отвечать только активами ООО.
А вот если еще есть и задолженность перед бюджетом, то все так просто не закончится. Налоговики будут настаивать на субсидиарке. Тогда уже собственнику бизнеса придется отвечать лично, то есть платить долги своими деньгами или активами.