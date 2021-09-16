Тестирование сотрудников на ковид и антитела к нему уменьшает базу по УСН

Расходы на проведение исследований на наличие у работников COVID-19 и антител к ковиду включается в состав расходов по УСН, так как они направлены на обеспечения мер по технике безопасности.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-11-06/2/72533 от 08.09.2021.
По нему налогоплательщики на УСН «доходы минус расходы» учитывают расходы на обеспечение мер по технике безопасности, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, находящихся непосредственно на территории организации.
В этой связи Минфин делает вывод:
расходы упрощенцев на оплату услуг по проведению исследований на предмет наличия у работников инфекции COVID-19, а также иммунитета к ней, направленные на выполнение требований действующего законодательства РФ в части обеспечения мер по технике безопасности, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, учитываются при определении налоговой базы.