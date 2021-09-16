Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Тестирование сотрудников на ковид и антитела к нему уменьшает базу по УСН

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика УСН
Версия для печати

Расходы на проведение исследований на наличие у работников COVID-19 и антител к ковиду включается в состав расходов по УСН, так как они направлены на обеспечения мер по технике безопасности.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-11-06/2/72533 от 08.09.2021.

Основание: недавно введенный задним числом (с 01.01.2021) подпункт 40 пункта 1 статьи 346.16 НК.

По нему налогоплательщики на УСН «доходы минус расходы» учитывают расходы на обеспечение мер по технике безопасности, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, находящихся непосредственно на территории организации.

В этой связи Минфин делает вывод:

расходы упрощенцев на оплату услуг по проведению исследований на предмет наличия у работников инфекции COVID-19, а также иммунитета к ней, направленные на выполнение требований действующего законодательства РФ в части обеспечения мер по технике безопасности, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, учитываются при определении налоговой базы.

Подборка полезных мероприятий

Разместить