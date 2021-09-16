Тестирование сотрудников на ковид и антитела к нему уменьшает базу по УСН

Расходы на проведение исследований на наличие у работников COVID-19 и антител к ковиду включается в состав расходов по УСН, так как они направлены на обеспечения мер по технике безопасности.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-11-06/2/72533 от 08.09.2021.

Основание: недавно введенный задним числом (с 01.01.2021) подпункт 40 пункта 1 статьи 346.16 НК.

По нему налогоплательщики на УСН «доходы минус расходы» учитывают расходы на обеспечение мер по технике безопасности, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ, и расходы, связанные с содержанием помещений и инвентаря здравпунктов, находящихся непосредственно на территории организации.

В этой связи Минфин делает вывод: