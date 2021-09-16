💸 Налоговики доначислили по вине контрагента? ВС разрешил взыскать с него эти убытки

Взыскать с контрагента сумму, которую доначислили налоговики, можно и без налоговой оговорки. Если доказать, что доначислили именно из-за него.

Основные выводы Экономколлегии:

Возмещение убытков, возникших из-за доначислений налоговиков — допустимо, если они появились по вине контрагента.

Право требовать возмещение таких убытков — с момента вступления в силу решения налоговиков по ВНП. С этого же момента начинается срок давности.

То, что заказчик знал о нарушениях со стороны подрядчика, и мог это самостоятельно предотвратить — не освобождает второго от возмещения убытков

Нюансы рассмотренного спора:

«налоговая оговорка» (на основе статей 406.1 и/или 431.2 ГК РФ) сторонами в договорах не применялась — «в качестве правового обоснования исковых требований истец ссылается на нормы о причинении вреда, а также нормы о неосновательном обогащении»;

(на основе статей 406.1 и/или 431.2 ГК РФ) — «в качестве правового обоснования исковых требований истец ссылается на нормы о причинении вреда, а также нормы о неосновательном обогащении»; поводом для подачи иска о взыскании убытков (5,5млн. руб.), составляющих доначисленные суммы НДС, пени и штрафа, послужило решение по результатам выездной налоговой проверки, а не какой-либо иной документ налогового органа ;

; иск о взыскании убытков с контрагента был подан налогоплательщиком не сразу, как ему стало известно о наличии нарушений со стороны контрагента (акт налоговой проверки от августа 2016), а лишь 11.02.2019 — после того, как он проиграл дело о признании недействительным решения налогового органа с доначислениями (А33-12005/2017).

Прокомментировала Мария Лоецкая, старший налоговый юрист ЮФ «Гин и партнеры»:

«Определение ВС от 09.09.2021 по делу №А33-3832/2019 безусловно раскрывает некую методику для рассмотрения подобного рода споров о взыскании убытков с недобросовестных контрагентов, на которую в последующем будут опираться арбитражные суды.

Из важных деталей хотелось бы выделить следующее — Верховый Суд особо обратил внимание на то, что основания для взыскания убытков есть тогда, когда отсутствует соучастие налогоплательщика и его контрагента и согласованность их действий.

Из этого можно сделать вывод, что если по результатам налоговой проверки будет установлен умысел налогоплательщика и он не сможет его опровергнуть, рассчитывать на взыскание убытков с контрагента в судебном порядке будет достаточно сложно».

Дело № А33-3832/2019, определение ВС — во вложении.