ИП на спецрежиме не сможет получить вычет по НДФЛ

Предприниматели, которые применяют спецрежимы, не могут получить налоговые вычеты: ни при покупке жилья, ни на детей, ни на обучение.

В Минфине считают, что если предприниматель хочет получать налоговые вычеты, то пусть переходит на ОСНО.

Такое мнение высказано в августовском письме министерства.

Налоговые вычеты могут получать только те люди, которые уплачивают НДФЛ — это официально трудоустроенные или ИП на ОСНО.

Предприниматели на спецрежимах не уплачиваю НДФЛ:

«В рамках специальных налоговых режимов налоговая нагрузка для физических лиц существенно ниже, чем в соответствии с общим режимом налогообложения».

Поэтому в Минфине не видят проблем, что некоторые налогоплательщики не могут получить вычет, например, при покупке жилья или на обучение.

И подытожим мы следующим:

«Также отмечаем, что согласно Кодексу при осуществлении предпринимательской деятельности для налогоплательщиков предусмотрена возможность добровольного выбора наиболее оптимального налогового режима в отношении осуществляемой предпринимательской деятельности (общий режим налогообложения или специальные налоговые режимы)».

Так что, при переходе на спецрежим, предпринимателю надо подумать, выгодно ли ему применять его. Например, при покупке квартиры он не сможет получить имущественный вычет. А при выборе ОСНО — смог бы.