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Отпуск не продлевается на время больничного по ковидному карантину

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Рубрика Больничные
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Работнику в период отпуска выдали больничный по карантину из-за ковида. Работодателю не надо продлевать отпуск, ответил Роструд.

Вопрос был задан на сайте Онлайнинпекция.рф:

«Работник ушел в отпуск и ему выдали больничный по карантину (ковид). Вопросы:

  1. Обязан ли работодатель продлить отпуск работнику на число дней больничного по карантину, пришедшихся на отпуск?
  2. В табеле учета рабочего времени в данном случае должен стоять двойной код — „О/Б“, или только „О“ (работодатель применяет табель для бюджетных учреждений (0504421) и ведет учет фактически отработанного времени)?».

На первый вопрос Роструд ответил, что продлевать ежегодный отпуск не надо. Так как работодатель должен продлить отпуск только в том случае, если сам сотрудник заболел в отпуске или же получил травму.

Карантин по ковиду не относится к таким случаям.

На второй вопрос ответ следующий:

«Работодатель обязан вести учет фактически отработанного (рабочего) времени. Учет времени отдыха и других периодов — по усмотрению работодателя».

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