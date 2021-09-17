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Налог на прибыль поднимут до 30%?

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Рубрика Налог на прибыль
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Минфин предлагает повысить ставку налога на прибыль для тех компаний, которые последние пять лет предпочитали выплачивать дивиденды, а не вкладывать деньги в развитие.

О возможной «донастройке» налогового законодательства в апреле говорил Путин.

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Предлагается считать специальный коэффициент по формуле «дивиденды — инвестиции — амортизация за пять лет», разделенные на капитал компании.

  • Если он меньше 1 — ставка налога на прибыль остается 20%.
  • Если от 1 до 2 — ставка вырастет до 25%.
  • А если от 2 и выше — ставка будет уже 30%.

Иными словами, если компания направила за последние пять лет больше средств на вложения в бизнес, чем на дивиденды — ставка будет прежней. Если дивиденды превышают инвестиции, но не более, чем в два раза — налог растет на 5 процентных пунктов. Если дивиденды превышают вложения более, чем в два раза — ставка растет на 10 пунктов.

Для каких конкретно компаний будут такие изменения в ведомстве пока не сообщали.

По материалам «РБК».

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