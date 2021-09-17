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Что изменилось в НДС, НДФЛ, налоге на прибыль: бесплатный вебинар

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Как изменились законы в налоговой сфере в этом году и о чем вы до сих пор можете не знать?

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Изменения в законах по налогам — 2021: НДС, НДФЛ, налог на прибыль». Он пройдет 30 сентября, начало в 11:00 по Мск.

В программе вебинара:

1. Разбор актуальных для работы бухгалтера изменений налогового законодательства:

  • анализ изменений в НДС, налога на прибыль, НДФЛ;
  • анализ находящихся на рассмотрении Госдумы законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс (НДС, налог на прибыль и пр.).

2. Анализ ключевых судебных позиций арбитражной практики по налоговым спорам:

  • позиции Верховного суда по налогам;
  • практика апелляционных и кассационных судов.

Спикер — Александр Трапезников, заместитель генерального директора «Инвест-аудит» по юридическим вопросам.

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