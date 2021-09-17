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Выдачу потребительских кредитов хотят ограничить до конца года

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Рубрика Кредиты
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Проект поправок, который ограничит число выдач потребительских кредитов, могут принять уже осенью. Этим хотят замедлить чрезмерный рост необеспеченного кредитования.

Об этом сообщил председатель комитета ГД по финрынкам Анатолий Аксаков.

«Законопроект в первом чтении принят, я думаю, что осенью он будет и во втором, и в третьем. Это как раз в ряду поведенческого надзора, в ряду тех мер, которые Банк России будет применять для того, чтобы „злоумышленники в финансовой среде“, я имею в виду в том числе банкиров, действовали ответственно», — сказал он.

Цитата по «РИА Новости».

Суть поправок — запретить банкам выдавать новые кредиты, если с учетом старых на их погашение будет уходить больше половины дохода заемщика.

На «Клерке» писали об этом законопроекте. Его долго разрабатывали, поскольку у банков не было понимания, как можно проконтролировать реальные доходы населения.

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