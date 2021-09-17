Выдачу потребительских кредитов хотят ограничить до конца года

Проект поправок, который ограничит число выдач потребительских кредитов, могут принять уже осенью. Этим хотят замедлить чрезмерный рост необеспеченного кредитования.

Об этом сообщил председатель комитета ГД по финрынкам Анатолий Аксаков.

«Законопроект в первом чтении принят, я думаю, что осенью он будет и во втором, и в третьем. Это как раз в ряду поведенческого надзора, в ряду тех мер, которые Банк России будет применять для того, чтобы „злоумышленники в финансовой среде“, я имею в виду в том числе банкиров, действовали ответственно», — сказал он.

Цитата по «РИА Новости».

Суть поправок — запретить банкам выдавать новые кредиты, если с учетом старых на их погашение будет уходить больше половины дохода заемщика.

На «Клерке» писали об этом законопроекте. Его долго разрабатывали, поскольку у банков не было понимания, как можно проконтролировать реальные доходы населения.