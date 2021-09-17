С 2023 из ЕГРН можно получить отдельную выписку об обременении

Получать полную выписку из ЕГРН для того, чтобы узнать об обременении квартиры, не надо будет с 2023 года. Можно будет взять отдельную справку в Росреестре. А также в открытом доступе будет публиковаться информация об аварийности жилья.

Обременение — установленное в пользу конкретного человека ограничение прав, например, из-за ипотеки, аренды, ренты и сервитута.

Об этом сообщили в Росреестре:

«С учетом потребности граждан и профессиональных участников рынка мы решили ввести отдельный вид выписки, из которой можно будет узнать обобщенную информацию об ограничениях прав и (или) обременениях на все объекты недвижимости, установленных в пользу конкретного лица»,

— рассказал замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Раньше такая информация предоставлялась в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости. А в 2023 году планируется выдать такую информацию в виде справки.

Кроме этого, с 1 февраля 2022 года в открытом доступе будет представляться информация о состоянии многоквартирного дома: аварийное жилье, недвижимость под снос или непригодное для жизни.

Нововведения оценил президент Российской гильдии риелторов, член общественного совета при Росреестре Игорь Горский:

«Новая выписка позволит гражданам и участникам рынка получать максимально объективную информацию об обременениях объекта недвижимости, что ускорит принятие решений по сделкам и в целом повлияет на оборот рынка недвижимости», — сказал Игорь Горский.