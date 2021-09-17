С 2023 из ЕГРН можно получить отдельную выписку об обременении

Получать полную выписку из ЕГРН для того, чтобы узнать об обременении квартиры, не надо будет с 2023 года. Можно будет взять отдельную справку в Росреестре. А также в открытом доступе будет публиковаться информация об аварийности жилья.
Обременение — установленное в пользу конкретного человека ограничение прав, например, из-за ипотеки, аренды, ренты и сервитута.Об этом сообщили в Росреестре:
— рассказал замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.
Раньше такая информация предоставлялась в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости. А в 2023 году планируется выдать такую информацию в виде справки.
Кроме этого, с 1 февраля 2022 года в открытом доступе будет представляться информация о состоянии многоквартирного дома: аварийное жилье, недвижимость под снос или непригодное для жизни.Нововведения оценил президент Российской гильдии риелторов, член общественного совета при Росреестре Игорь Горский:
«Новая выписка позволит гражданам и участникам рынка получать максимально объективную информацию об обременениях объекта недвижимости, что ускорит принятие решений по сделкам и в целом повлияет на оборот рынка недвижимости», — сказал Игорь Горский.Материал по «Известиям».