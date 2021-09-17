Налоговики рассказали, какую зарплату указывать в бывшей 2-НДФЛ

В справке о доходах за год надо указывать только реально выплаченную зарплату. Если зарплату начислили, но не выплатили, в справке ее быть не должно.

С 2021 года справка о доходах физлица является приложением № 1 к форме 6-НДФЛ.

В этом приложении указываются общие суммы начисленного и фактически полученного дохода, исчисленного, удержанного и перечисленного налога по соответствующей ставке, указанной в поле «Ставка налога».

ФНС в письме № БС-4-11/12938@ от 13.09.2021 пояснила, что в 6-НДФЛ налоговым агентом указываются (отражаются) суммы доходов, в том числе в виде зарплаты, которые начислены и фактически выплачены физическим лицам (получены физлицами) на дату представления 6-НДФЛ.

Доходы, которые фактически не выплачены физлицам (не получены физлицами) на дату представления 6-НДФЛ, не указываются (не отражаются) налоговым агентом в 6-НДФЛ.

В случае отражения таких доходов в 6-НДФЛ налоговый агент обязан внести необходимые изменения и представить в налоговый орган уточненный расчет 6-НДФЛ.