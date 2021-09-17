Б/у холодильники и пылесосы будут облагаться НДС с разницы между покупной и продажной ценой

Вышел перечень видов электронной, бытовой техники, приобретенных для перепродажи у физлиц (не являющихся плательщиками НДС). Опубликовано постановление Правительства от 13.09.2021 № 1544.
Напомним, с 2022 года согласно пункту 5.1 статьи 154 НК при реализации отдельных видов бытовой техники, приобретенных у физлиц для перепродажи, база по НДС определяется как разница между рыночной ценой с учетом НДС и ценой приобретения указанных товаров.
В перечень вошли:
- холодильники бытовые;
- морозильники бытовые;
- машины стиральные бытовые;
- пылесосы бытовые;
- компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата;
- машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных;
- аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей.