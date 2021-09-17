Б/у холодильники и пылесосы будут облагаться НДС с разницы между покупной и продажной ценой

Вышел перечень видов электронной, бытовой техники, приобретенных для перепродажи у физлиц (не являющихся плательщиками НДС). Опубликовано постановление Правительства от 13.09.2021 № 1544.

Напомним, с 2022 года согласно пункту 5.1 статьи 154 НК при реализации отдельных видов бытовой техники, приобретенных у физлиц для перепродажи, база по НДС определяется как разница между рыночной ценой с учетом НДС и ценой приобретения указанных товаров.

В перечень вошли: