Как главбуху перестать выполнять работу своих подчиненных: смотрите вебинар в записи

Выражение «хочешь сделать хорошо, сделай это сам» как нельзя кстати подходит для главбухов. Вот только зачем нужны подчиненные, если приходится за них делать их же работу? Возможно, стоит это прекратить?

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать запись вебинара «Как главбуху навести порядок и перестать работать за своих сотрудников».

Вы сможете:

навести порядок на работе и освободить минимум 8 часов для своих дел,

и освободить минимум 8 часов для своих дел, организовать работу так, чтобы подчиненные реже ошибались и выполняли свои задачи без напоминаний с вашей стороны ,

, перейти на удобный график работы и больше времени проводить со своей семьей.

Спикер — Ирина Морозова, аттестованный аудитор, главный бухгалтер, финансовый директор, практикующий психолог. Более 17 лет работает в финансовой сфере, а последние 7 лет занимается психологией.

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