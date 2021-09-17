С мошенниками будет бороться искусственный интеллект

Искусственный интеллект может помочь в борьбе с телефонными мошенниками. Но эксперты считают, что за мошеннические действия могут принимать многие личные разговоры.

«СберМобайл», МТС начал уже внедрят ИИ для борьбы с мошенниками, а «Тинькофф Мобайл» и «Билайн» — разрабатывают, сообщают «Известия».

«Технология „СберМобайла“ определяет мошенника непосредственно во время разговора. В процессе диалога автоинформатор голосом предупреждает вызываемого абонента, что в отношении него, возможно, совершаются мошеннические действия. Тесты системы показали, что мошенничество определяется с очень высоким уровнем точности», — рассказал гендиректор компании «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян.

Аналогичное разрабатывают и в «Тинькофф Мобайл»:

«Во время звонка будут срабатывать дополнительные уровни защиты, чтобы предотвратить несанкционированные списания средств клиентов.

Система контроля звонков в онлайне не будет работать в личных беседах клиента.

Наша комплексная защита в скором времени сможет определять и защищать клиентов и во время звонков по интернет-мессенджерам», — сказал представитель.

А вот гендиректор Telecom Daily Денис Кусков считает, что возможно в дальнейшем могут возникнуть не только положительные моменты, но и отрицательные:

«Выявлять злоумышленника, а не номер, — намного эффективнее. Правда, скрипты и прочие уловки мошенников постоянно меняются, так что ИИ нужно постоянно дообучать.

При этом поведение ИИ может быть непредсказуемо — может получиться так, что, реагируя на те или иные признаки, он признает за мошенника вполне законопослушного абонента».

А как вы считаете? Поможет ли искусственный интеллект защитить людей от телефонных мошенников?