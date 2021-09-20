Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

❌Проект о новых проверках ККТ опять перепишут

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Онлайн-кассы
Версия для печати

Минфин отказался от дальнейшей разработки недавних проектов о внедрении проверок ККТ в Налоговый кодекс. Каким же будет новый вариант?

12

Напомним, планировалось прописать в НК следующие виды проверок правильности применения ККТ:

  • оперативный контроль;
  • наблюдение;
  • оперативный мониторинг;
  • контрольная закупка;
  • комплексная оперативная проверка.

Новые нормы дают налоговикам право подглядывать за кассирами, делать контрольные закупки, запрашивать документы, получать доступ к ККТ и т.д.

Добавим, что это уже не первый вариант проекта, который в итоге так и не был претворен в жизнь.

Предыдущий проект был более жестким. Планировалось отказаться от 54-ФЗ и все нормы оттуда прописать в НК. Таким образом произошло бы увеличение срока давности по нарушениям и штрафовать за ККТ стали бы чаще.

Каким в итоге будет новые проект по кассовым нарушениям — время покажет. Следите за нашими новостями.

Подборка полезных мероприятий

Разместить