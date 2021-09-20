❌Проект о новых проверках ККТ опять перепишут

Минфин отказался от дальнейшей разработки недавних проектов о внедрении проверок ККТ в Налоговый кодекс. Каким же будет новый вариант?
Напомним, планировалось прописать в НК следующие виды проверок правильности применения ККТ:
- оперативный контроль;
- наблюдение;
- оперативный мониторинг;
- контрольная закупка;
- комплексная оперативная проверка.
Новые нормы дают налоговикам право подглядывать за кассирами, делать контрольные закупки, запрашивать документы, получать доступ к ККТ и т.д.
Добавим, что это уже не первый вариант проекта, который в итоге так и не был претворен в жизнь.
Предыдущий проект был более жестким. Планировалось отказаться от 54-ФЗ и все нормы оттуда прописать в НК. Таким образом произошло бы увеличение срока давности по нарушениям и штрафовать за ККТ стали бы чаще.
Каким в итоге будет новые проект по кассовым нарушениям — время покажет. Следите за нашими новостями.